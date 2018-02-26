Боксер победил в бою, дал интервью и умер

Британский боксер Скотт Вестгарт, выступавший в полутяжелом весе, скончался вскоре после победы над соотечественником Деком Спелманом.

Вестгарт победил противника по очкам, информирует BBC Sports, отмечая, что по ходу боя оба боксера по несколько раз оказывались в нокдауне.

После победы спортсмен давал послематчевое интервью, во время которого ему и стало плохо. Он отправился в раздевалку, где его состояние еще ухудшилось, после чего спортсмена госпитализировали.

По дороге в больницу Вестгарт умер от кровоизлияния в мозг.

Отмечается, что благодаря этой победе, он приблизился к бою за титул чемпиона страны.