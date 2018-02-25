Русские не сдаются: хоккейная сборная во главе со Знарком исполнила гимн России

Хоккеисты сборной России во главе с главным тренером Олегом Знарком сразу после победного матча в финале олимпийского турнира против немцев в автобусе хором спели гимн страны.

Напомним, россияне выступали на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, и в случае их победы на стадионе играл не гимн России, а олимпийский гимн. Но это не помешало на награждении на стадионе спортсменам и болельщикам так громко петь гимн страны, что их голоса перекрыли звуки из динамиков.

В автобусе хоккеисты еще раз, уже вместе с тренером, исполнили гимн России, особо выделив строчки «Славься, страна, мы гордимся тобой!».

В финале зимних Олимпийских игр – 2018 в овертайме сборная России по хоккею выиграла у команды Германии со счетом 4:3. Российские хоккеисты впервые за 26 лет стали обладателями золотых наград Олимпиады.