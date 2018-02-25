Зависть и ирония: как западные СМИ отреагировали на победу России в хоккейном турнире Олимпиады

Феерическую победу российских хоккеистов в финале Олимпиады не могла обойти вниманием западная пресса. Правда, не обошлось и без тех, кто решил поиронизировать над успехом россиян. Однако через иронию уж очень сильно проглядывала зависть.

Так журналисты шведской газеты Dagens Nyheter заявили, что россияне, чтобы стать олимпийскими чемпионами, не должны выступать под флагом страны, видимо, намекая на победу хоккеистов в 1992 году, когда сборная после распада СССР называлась Объединенной командой по хоккею с шайбой.

«Похоже, чтобы выигрывать золото, русским игрокам просто надо называться не Россией, а как-нибудь по-другому», – написали в DN.

А вот американская USA Today поздравила и всю нашу сборную, и Павла Дацюка в отдельности. За океаном прекрасно помнят его филигранную технику и до сих пор называют волшебником. И вот сегодня Америка узнала, что, оказывается, олимпийское золото для него куда важнее победы в Кубке Стэнли.

«Павел Дацюк дал понять, что два его чемпионства в Кубке Стэнли с Detroit Red Wings занимают второе место в списке его достижений», – говорится в статье.

В финале зимних Олимпийских игр – 2018 в овертайме сборная России по хоккею выиграла у команды Германии со счетом 4:3. Российские хоккеисты впервые за 26 лет стали обладателями золотых наград Олимпиады.