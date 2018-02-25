Ковальчук посвятил золотую медаль Олимпиады своему отцу

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу российских хоккеистов над командой Германии в финале олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. По словам игрока, «сегодняшняя игра многое поставила на свои места», пишет «Чемпионат».

Он подчеркнул, что участие в Олимпийских играх – это «нервы, ответственность». Ковальчук отметил, что многие игроки участвовали в Олимпиаде впервые в жизни, и похвалил своих коллег за игру.

«Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», – приводит агентство его слова.

В финале зимних Олимпийских игр – 2018 в овертайме сборная России по хоккею выиграла у команды Германии со счетом 4:3. Российские хоккеисты впервые за 26 лет стали обладателями золотых наград Олимпиады.