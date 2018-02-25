Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила своих болельщиков и команду

Россиянка Алина Загитова, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, в своем Instagram поблагодарила болельщиков за поддержку и команду за работу по подготовке к Играм.

«Мы проделали большую работу, придя к этим Олимпийским играм. Спасибо всем, кто переживал за меня!» – написала спортсменка.

Накануне фигуристка рассказала, что все спортсмены очень суеверные и у нее тоже есть особый ритуал выхода на лед.

По итогам короткой и произвольной программ Алина Загитова набрала 239,57 балла и завоевала золото Олимпиады, на втором месте россиянка Евгения Медведева.

При этом в короткой программе Алина Загитова перебила мировой рекорд Олимпиады, который за десять минут до этого установила Евгения Медведева. После выступления фигуристка призналась журналистам, что она смогла справиться с волнением и рада показанному ей результату.

Стоит отметить, что разница в баллах у российских спортсменок за короткую програму и стала решающей при розыгрыше золотой медали.