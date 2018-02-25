Так круто мы еще не проигрывали – немецкие СМИ о победе РФ в хоккейном турнире ОИ-2018

Немецкий таблоид Bild отреагировал на поражение команды Германии в финальном матче зимних Олимпийских игр. Издание опубликовало статью, под заголовком «Так круто мы еще никогда не проигрывали».

В материале отмечается, что такого сокрушительного провала у сборной Германии еще не было. В то же время журналисты признали, что россияне были фаворитами в этой игре, а для немецкой команды даже серебряная медаль была огромным достижением.

«Так горько! Но так здорово!» – написало издание.

Мужская сборная России по хоккею выиграла золото Олимпийских игр, одолев в финальном матче Германию со счетом 4:3. Победитель турнира определился в овертайме.