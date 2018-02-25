Генменеджер «Салавата Юлаева» рассказал, как разглядел в Капризове будущего чемпиона

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд на вопрос журналиста радио «Звезда», как он разглядел в Кирилле Капризове будущего чемпиона, рассмеялся и сказал, что на счет этого игрока сразу было все понятно.

«Я вас умоляю, что там разглядывать?! Там, по-моему, любая домохозяйка может разглядеть, все понятно! <…> Он настоящий спортсмен, с характером, очень дисциплинированный, правильный во всех отношениях. Поэтому, я думаю, ничего удивительного, что он и четыре, и пять шайб забил на этом турнире, гол этот решающий. Он действительно очень талантливый молодой игрок, который заслуженно оказался в этой сборной», – отметил Вайсфельд.

Напомним, 20-летний нападающий сборной России Кирилл Капризов играл за уфимский клуб с мая 2016 по май 2017 года.

Леонид Вайсфельд поздравил хоккеистов, тренеров и персонал российской олимпийской сборной с победой в финальном мачте против Германии.

«Я хочу поздравить ребят и руководство, весь штат и персонал команды с этой победой. Молодцы! В этой ситуации, когда вокруг Олимпийских игр были всякие скандалы, допинг, золото в хоккее было просто необходимо для страны», – сказал генменеджер «Салавата Юлаева».

Сборная России в матче за золотые медали с немцами сыграла в основное время матча 3:3. В овертайме решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.