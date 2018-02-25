Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане объявлены закрытыми

XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля, официально объявлены закрытыми. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на торжественной церемонии закрытия, пишет РИА Новости.

В Играх приняли участие рекордное количество спортсменов, всего 2925 атлетов из 92 стран. Россияне, выступавшие в этом году в нейтральном статусе, заработали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград).

Золото у россиян завоевали хоккеисты, обыгравшие в финале сборную Германии со счетом 4:3 и фигуристка Алина Загитова в женском одиночном катании.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в китайском Пекине.