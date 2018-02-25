Путин оценил настрой, характер и волю хоккеистов сборной России

Российские хоккеисты, выиграв золото Олимпиады, показали отличную командную игру, технику и умение играть как в атаке, так и в защите. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной в адрес спортсменов.

Глава государства отметил, что дорога к триумфу на Играх у подопечных Олега Знарка была нелегкой, но им удалось противопоставить соперникам командный настрой, характер и волю, прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться.

«Эти бойцовские качества всегда отличали нашу "ледовую дружину", вели ее к победам», – сказал президент.

Владимир Путин добавил, что победа команды Знарка на Играх в Пхенчхане стала одновременно и свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, и ярким ориентиром для молодых спортсменов.

Сборная России в финале Олимпиады в Южной Корее выиграла у Германии со счетом 4:3. В матче за бронзу днем ранее Канада победила Чехию – 6:4.