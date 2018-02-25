Валидольная игра – Третьяк о триумфальном матче российских хоккеистов на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане отметил, что это была очень нервная игра, но простых соперников на Играх и не бывает.

«Валидольная игра. Так всегда получается, золотые олимпийские медали просто так не даются. Простых соперников на Играх не бывает», – цитирует Третьяка ТАСС.

Отдельно бывших хоккеист отметил вратаря сборной Василия Кошечника и двух самых опытных игроков – Павла Дацюка и Илью Ковальчука.

«А то, что у нас в лице Кирилла Капризова растет большая звезда, – это неоспоримый факт», – отметил Третьяк автора «золотой шайбы» в овертайме.

Отдельно президент ФХР поблагодарил тренерский штаб и всех болельщиков сборной России.

Напомним, россияне обыграли сегодня в финале олимпийского хоккейного турнира сборную Германии. Основное время закончилось со счетом 3:3, победную шайбу в овертайме удалось забросить 20-летнему Кириллу Капризову.