Знарок после победы на Олимпиаде задумался об уходе из сборной

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, чьи подопечные выиграли золото на Играх в Пхенчхане, задумался о том, чтобы покинуть команду. Об этом он сам сообщил журналистам.

«Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», – цитирует его «Чемпионат».

Знарок также добавил, что он и его команда изначально спокойно относились к тому, что они будут выступать на турнире под олимпийским флагом. А матч против немцев он назвал самым важным в своей карьере.

«Россия в нашем сердце!» – констатировал наставник россиян.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что сменить Знарка на посту главного тренера сборной может бывший тренер Новокузнецкого «Металлурга» Илья Воробьев.

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг, в свою очередь, заявил, что в федерации намерены сохранить тренерский штаб до Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине.