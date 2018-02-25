Статья New York Post о победе сборной «без страны» привела к лавине возмущения

Многих пользователей Twitter возмутила статья газеты New York Post о победе российских хоккеистов на ОИ-2018 с заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее».

«Команда без страны проиграла в четвертьфинале», – написала Виктория Богатырева, имея в виду США.

«Журналист без мозгов написал эту статью», – добавил пользователь vurdu.

«Россия без флага, США без команды», – вторил ему vladmonreal.

«Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете», – заявила Екатерина Боброва.

«А на каком там месте ваша команда, кстати?» – спросил у New York Post пользователь Shalidor.

«Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно – это тупой омерзительный заголовок», – отметила Alexa S.

Российская сборная по хоккею вырвала у немцев золото Олимпиады в Пхенчхане со счетом 4:3. В 1992 году такую победу одержала объединенная команда. А до этого на Играх семь раз одерживала победу сборная СССР.