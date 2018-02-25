Момент победного гола в овертайме хоккейной битвы Россия – Германия на Играх: видео

Сборная России по хоккею в напряженном хоккейном противостоянии одержала победу над сборной Германии в финале олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

На видео запечатлен момент гола Кирилла Капризова, который завершил матч победой России и поставил точку в главном соревновании Олимпиады. На трибунах присутствовало множество российских болельщиков, которые приехали в Южную Корею для поддержки атлетов. После броска Капризова трибуны взорвались ликованием.

Победный гол произошел на 70-й минуте игры или на 10-й минуты овертайма. Кирилл Капризов, принял передачу, работая с Вячеславом Войновым и Никитой Гусевым. По результатам турнира Капризов разделил звание лучшего снайпера Олимпиады с Ильей Ковальчуком и американцем Райаном Донато. Лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.

Историческая победа сборной РФ состоялась в финале Олимпиады. Встреча россиян и немцев закончилась со счетом 4:3. Насыщенный спортивной драматургией матч в главном турнире недружественных для россиян Игр закончился напряженным овертаймом и победой. Он принес России первое в истории современного хоккея олимпийское золото.