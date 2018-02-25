Хоккеисту Кошечкину приснился вещий сон о золотых медалях Олимпиады

Вратарь сборной России по хоккею Василий Кошечкин признался, что перед финалом олимпийского турнира ему приснился вещий сон с золотыми медалями, пишет ТАСС.

«После третьей пропущенной шайбы я уже ни о чем не думал, все равно был уверен в победе. Потому что сегодня мне приснилось, что мы наденем золотые медали. И я был уверен», – поделился Кошечкин.

Как рассказал хоккеист-чемпион, исполнилась его детская мечта выиграть со своей командой золото Олимпиады.

«Исполнилась моя мечта детства. Это не описать словами. Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей семьей и со своей командой», – добавил хоккеист.

По словам Кошечкина, ему было сложно концентрироваться на игре, так как было мало бросков.

Историческая победа российских хоккеистов состоялась в финале олимпийского турнира по хоккею. Россияне выиграли у немцев со счетом 4:3. Матч, закончившийся напряженным овертаймом и победой, принес России первое в истории современного хоккея олимпийское золото.