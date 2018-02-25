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Ковальчук, Капризов, Гусев: кто и как творил историю на Олимпиаде в Пхенчхане

Вадим Иванов
14:05 25.02.2018
В финале турнира сборная России выиграла у Германии со счетом 4:3. Хоккеистов, принесших стране первое золото в этой дисциплине в современной истории, поздравил президент Владимир Путин.
Фото: Jon Olav Nesvold/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Форварды сборной России по хоккею Илья Ковальчук и Кирилл Капризов стали лучшими снайперами на Олимпийских играх в Пхенчхане. Каждый из них забросил на турнире по пять шайб.

Капризов стал еще и автором победной шайбы в финале против Германии – именно он оказался точен в овертайме и принес россиянам долгожданное золото.

А Ковальчук, для которого нынешние Игры – пятые в карьере, признан самым ценным игроком Олимпиады (помимо пяти заброшенных шайб, он отдал две голевых передачи).

Нападающий сборной России Никита Гусев, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром олимпийского хоккейного турнира. На его счету 12 очков – четыре заброшенные шайбы и восемь голевых передач.

В финале сборная России выиграла у Германии со счетом 4:3. Бронзовые медали достались сборной Канады, которая накануне выиграла у Чехии в матче за 3-е место.

Российских хоккеистов, принесших стране первое золото в этой дисциплине в современной истории, поздравил президент Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил командный настрой, характер, волю и прекрасную технику подопечных Олега Знарка.

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