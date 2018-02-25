Сборная России празднует в раздевалке историческую олимпийскую победу над Германией: видео

После эпической победы и первого в истории современного российского хоккея олимпийского золота российские атлеты в Пхенчхане позволили себе расслабиться только в раздевалке. Хоккеисты бурно отпраздновали победу в турнире, сняв накопившееся напряжение.

В видеоролике запечатлены атлеты сборной по хоккею России непосредственно после победы над сборной Германии. Спортсмены торжественно, пусть и не слишком аккуратно, открывают шампанское, сопровождая этот процесс ликованием. На фоне звучит песня группы «Ленинград», в которой поется о характерном типе эйфорического состояния, известном каждому русскому человеку.

Историческая победа российских хоккеистов состоялась в финале олимпийского турнира по хоккею. Встреча россиян и немцев закончилась со счетом 4:3. Насыщенный спортивной драматургией матч в главном турнире недружественной для россиян Олимпиады, закончившийся напряженным овертаймом и победой, принес России первое в истории современного хоккея олимпийское золото.