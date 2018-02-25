МОК не разрешил россиянам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады-2018

Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским атлетам на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане пройти под национальным флагом.

Решение оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России поддержала сессия МОК. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что наблюдательная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц дала рекомендацию не восстанавливать членство ОКР и сохранить за российской делегацией статус олимпийских атлетов из России до завершения Олимпийских игр - 2018.