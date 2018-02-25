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МОК рекомендовал восстановить ОКР после анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде

Александра Арсентьева
04:54 25.02.2018
«Восстановление Олимпийского комитета России должно быть произведено в интересах олимпийской семьи как можно скорее», – сказала заявила глава комиссии по работе со спортсменами из России на Олимпийских играх Николь Хоеверц.
МОК рекомендовал восстановить ОКР после анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде
Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress

Комиссия Международного олимпийского комитета рекомендовала снять дисквалификацию Олимпийского комитета России после того, как будет проведен анализ всех допинг-проб российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявила глава комиссии по работе со спортсменами из России на Олимпийских играх Николь Хоеверц.

«Восстановление Олимпийского комитета России должно быть произведено в интересах олимпийской семьи как можно скорее. Однако очевидно, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия (Игр – прим. ред.) было бы противоречивым решением», – сказала Николь Хоеверц, сообщает РИА Новости.

По ее словам, комиссия рекомендует не снимать отстранение Олимпийского комитета России перед церемонией закрытия Игр, и допустить участие российских атлетов в статусе OAR. 

«Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб спортсменов OAR», – добавила Хоеверц.

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