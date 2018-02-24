Колумбиец забил гол в необычном стиле: видео

В матче пятого тура чемпионата Колумбии по футболу клуб «Атлетико Насьональ» обыграл клуб «Америка де Кали» со счетом 2:0.

Оба мяча в ворота соперника забил Виктор Эрнандес, который два последних сезона выступаел в «Сантосе». Второй гол был забит форвардом на третьей минуте добавочного времени в необычном стиле.

Эрнандес принял мяч перед штрафной, обыграл двух защитников и ловко перебросил мяч через голкипера, поразив ворота «Америка де Кали».

После этой встречи «Атлетико Насьональ» стал вторым в турнирной таблице чемпионата Колумбии, а «Америка де Кали» расположилась на пятой строчке.