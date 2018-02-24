Белка подрезала сноубордистку на Олимпиаде

Во время соревнований по параллельному слалому на Олимпийских играх в Пхенчхане белка внезапно выбежала на трассу и практически подрезала спускавшуюся по склону спортсменку из Австрии Даниелу Ульбинг.

Зверек проскочил буквально в нескольких сантиметрах от доски сноубордистки.

«Я увидела белку справа, когда она была уже совсем рядом со моей доской», - цитирует Ульбинг РИА «Новости».

Спортсменка отметила, что это был большой зверек, и она очень рада, что животное не пострадало. Видео инцидента можно посмотреть здесь.