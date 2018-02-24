Олимпиец из США спас пса с фермы в Южной Кореи, где собак выращивают на еду

Американский фристалист Гус Кенуорти спас щенка с южнокорейской фермы по продаже мяса, которую он посетил во время Олимпиады в Пхенчхане.

Как рассказал сам спортсмен в своем аккаунте в Instagram, он понимает, что употребление собак в пищу является частью корейской культуры, а по всей стране насчитывается порядка 17 тысяч ферм, где выращивают собак специально для этого, но в большинстве случаев животные содержатся в ужасных условиях и умирают в страшных мучениях, перед тем, как попасть на стол.

«Собаки здесь плохо питаются и подвергаются физическому насилию, они забиваются в крошечные клетки, мерзнут зимой и изнывают под палящим солнцем летом. А когда приходит время убить пса, его просто бьют электрошоком прямо на глазах остальных животных, и иногда проходит по 20 минут, прежде чем собака умрет», - написал Кенуорти.

Спортсмену и его другу удалось добиться, чтобы именно эту ферму удалось закрыть и теперь все 90 собак, которые содержались на ней, будут преданы в приюты США и Канады.

«Я забрал щенка и назвал ее Бимо, она приедет в США, как только ей сделают все прививки через пару недель. Я не могу дождаться, чтобы дать ей лучшую жизнь!», - добавил спортсмен.

Кстати, после Олимпиады в Сочи Кенуорти забрал семью бродячих собак, которые жили в горном кластере. У пяти собак из России теперь даже есть своя страница в Instagram.