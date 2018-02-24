Фуркад: российские спортсмены имеют право участвовать в закрытии Игр под своим флагом

Выступающие на Играх в Южной Корее российские спортсмены имеют право пройти на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом. Такое мнение высказал биатлонист Мартен Фуркад.

По мнению француза, к россиянам применялись более строгие правила, чем к спортсменам из других стран. Спортсменов из нашей страны биатлонист охарактеризовал как очень патриотичных, добавив, что такими санкциями, которые были применены, проблему допинга решить нельзя.

«Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить здесь, если бы в их отношении использовались такие же строгие правила, как в отношении россиян», – цитирует его «Чемпионат». «Российские спортсмены, кроме двух, отстраненных здесь за допинг, имеют право пройти под своим флагом. Мы отдадим им должное, потому что они провели сложные Игры», – заключил он.

Как ожидается, МОК примет решение по российскому флагу на закрытии Олимпиады сегодня. Для этого комитет назначил совещание специальной комиссии из трех человек.