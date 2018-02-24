Канада и Чехия забросили 10 шайб в матче за 3-е место на Олимпиаде

Сборная Канады выиграла бронзовые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Матч за 3-е место против Чехии завершился со счетом 6:4 в пользу команды из Северной Америки.

У канадцев в этой встрече отличились дублями Эндрю Эббетт и Крис Келли, еще по шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольски. У чехов забивали Роман Червенка (дважды), Мартин Ружичка и Ян Коварж.

Сборная Чехии не может выиграть хотя бы бронзовые медали третью Олимпиаду подряд, в полуфинале эта сборная была разгромлена Россией – 0:3. Канадцы на этой же стадии сенсационно уступили Германии – 3:4.

Финал Россия – Германия состоится в воскресенье, 25 февраля. Встреча начнется в 07:10 по московскому времени.