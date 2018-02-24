«Борец с допингом» Зеппельт «нашел» положительный допинг-тест еще у одного россиянина

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который позиционирует себя как «борца с допингом в спорте», заявил, что еще у одного российского атлета был обнаружен допинг. На этот раз речь идет о представителе летних видов спорта.

«Они снова нашли мельдоний. WADA подтвердило, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства в отношении спортсмена из России», – написал Зеппельт в своем Twitter.

Он также заявил, что Всемирное антидопинговое агентство якобы столкнулось с проблемами при вскрытии проб этого атлета, поэтому WADA будет анализировать другие его допинг-пробы.

Имя россиянина, в допинг-пробе которого якобы нашли мельдоний, не называется.