«Борец с допингом» Зеппельт «нашел» положительный допинг-тест еще у одного россиянина
Мельдоний якобы нашли в пробе российского атлета из летних видов спорта, имя которого не называется.
Фото: Sergey Kovalev / Global Look Press
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который позиционирует себя как «борца с допингом в спорте», заявил, что еще у одного российского атлета был обнаружен допинг. На этот раз речь идет о представителе летних видов спорта.
«Они снова нашли мельдоний. WADA подтвердило, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства в отношении спортсмена из России», – написал Зеппельт в своем Twitter.
Он также заявил, что Всемирное антидопинговое агентство якобы столкнулось с проблемами при вскрытии проб этого атлета, поэтому WADA будет анализировать другие его допинг-пробы.
Имя россиянина, в допинг-пробе которого якобы нашли мельдоний, не называется.