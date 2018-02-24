СМИ сообщили о новом клубе из Европы, который возглавит Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий еще раз попробует свои силы в Европе. Как пишет издание NU.nl, наставник возглавил нидерландский футбольный клуб «Витесс» из города Арнем.

По информации журналистов, российский специалист достиг принципиальной договоренности с руководством «Витесса» и встанет у руля команды перед началом сезона 2018/2019. На сайте клуба пока официального подтверждения этого нет.

«Витесс» занимает сейчас с 37 очками 7-ю строчку в голландском чемпионате. От лидирующего «ПСВ» команда отстает на 25 очков. Клуб был основан в 1892 году и является одной из старейших футбольных команд Нидерландов.

По ходу сезона 2017/18 Слуцкий был уволен из «Халл Сити», выступающего во втором дивизионе английской Премьер-лиги, за неудовлетворительные результаты. Под его руководством команда победила только в четырех из 19 матчей.