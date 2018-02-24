Губерниев послал «милых биатлонистов» из США и Чехии за бойкот турнира в Тюмени

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с резкой критикой на американских и чешских биатлонистов, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Свою позицию телеведущий изложил на странице в Instagram.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии!!! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России???? Милые мои, идите Вы в ж..... у!!!!! С пламенным биатлонным приветом!!!!!» – написал он (орфография и пунктуация автора).

Первыми о желании бойкотировать турнир в Тюмени, который должен пройти там с 22 по 25 марта, объявили американцы. Свое решение они объяснили якобы желанием «поддержать чистый спорт».

Чехи инициативу спортсменов из США поддержали.