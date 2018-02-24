Фигуристка Медведева раскрыла свои дальнейшие планы

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих дальнейших планах, после того как завоевала две серебряные награды на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в командном турнире и в состязаниях одиночниц.

По словам 18-летней спортсменки, она собирается принять участие в следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

«Я хочу этого и буду участвовать в Олимпийских играх в Пекине», – сказала Медведева.

Евгения Медведева по сумме баллов за короткую и произвольную программы на Играх-2018 завоевала серебряную награду.

Первое место у другой российской фигуристки, Алины Загитовой, которая опередила Медведеву всего на 1,31 балла за счет победы в короткой программе. Ее результат составил 239,57 балла, Медведева заработала 238,26 балла.