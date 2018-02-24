Немецкие активисты спели «Катюшу» в штаб-квартире CAS: видео

Группа немецких активистов и правозащитников, которые выступают за объективное отношение к российcким атлетам, спела «Катюшу» в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда в Швейцарии и сняла эту акцию на видео.

Активисты не смогли пропеть слова песни на сложном для иностранца языке и исполнили ее без слов. Несмотря на отсутствие текста, «Катюша» в Лозанне была воспроизведена очень узнаваемо.

Ранее в CAS обратились 32 спортсмена из России, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от МОК приглашения на Игры. В числе этих атлетов были ведущие спортсмены, имевшие огромные шансы на медаль – прославленный конькобежец Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Апелляции от спортсменов встретили отказ.

Кроме того, CAS уже на Олимпиаде принял два решения по подозреваемым в употреблении допинга российским атлетам – керлингисту Александру Крушельницкому и бобслеистке Надежде Сергеевой. В итоге Крушельницкий был лишен олимпийской медали.