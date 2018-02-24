Чехия вслед за США объявила бойкот российскому этапу Кубка мира по биатлону

Спортсмены из Чехии бойкотируют этап Кубка мира по биатлону, который должен состояться в Тюмени с 22 по 25 марта, сообщает чешское издание iDnes. О своем решении объявил глава местной федерации по биатлону Иржи Хамза.

По его словам, чехи выступали против применения допинга российскими спортсменами, поэтому решение бойкотировать этап в Сибири – часть их позиции. Как пояснил Хамза, американцы и канадцы занимают такую же позицию.

С жесткой критикой РФ также выступала Франция, однако Мартен Фуркад заявил, что в Сибирь приедет, поскольку этот этап для него важен.

При этом чехи понимают, что бойкотирование этапа в Тюмени повлияет на квоты для спортсменов на следующем чемпионате, однако Хамза считает, что что-то должно измениться.

«Если закрывать на все глаза, то ничего не изменится», – заявил представитель сборной.

Ранее биатлонисты из США заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Там объяснили это желанием «поддержать чистый спорт».