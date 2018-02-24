Медведева и Поздняков выступили на заседании МОК по России

Глава делегации спортсменов из России Станислав Поздняков и российская фигуристка серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева находятся в здании Международного вещательного центра, где проходит заседание исполкома МОК.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, открывая заседание, заявил, что будет рассмотрен вопрос статуса дисквалифицированного ОКР.

Евгения Медведева и Станислав Поздняков выступили перед членами исполкома МОК.

«Мы присутствовали там около десяти минут, за это время я и Женя смогли выступить и рассказать членам исполкома, чего мы добились за этот период, как прошли Олимпийские игры. Самое важное с нашей точки зрения – мы полностью выполнили условия исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», – рассказал ТАСС глава делегации олимпийских атлетов из России.

По мнению спортивных экспертов, МОК может пойти на частичное восстановление прав ОКР и разрешить вынос российского флага на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане.