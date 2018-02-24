Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»

Российская бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B. Об этом заявила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова, сообщает ТАСС.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы B», – сказала Макарова.

Ранее сообщалось, что в организме бобслеистки Сергеевой были обнаружены следы употребления сердечного препарата триметазидина. Как заявил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, Сергеева не знала о существовании этого препарата и отрицает то, что принимала его.