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Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»

Александра Арсентьева
04:43 24.02.2018
«Сергеева отказалась от вскрытия пробы B», – заявила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова.
Фото: Tobias Hase / dpa / Globallookpress

Российская бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B. Об этом заявила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова, сообщает ТАСС.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы B», – сказала Макарова.

Ранее сообщалось, что в организме бобслеистки Сергеевой были обнаружены следы употребления сердечного препарата триметазидина. Как заявил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, Сергеева не знала о существовании этого препарата и отрицает то, что принимала его.

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