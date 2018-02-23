Она выложилась на все 100 процентов – первый тренер Медведевой о выступлении фигуристки на ОИ – 2018

Тренер ЦСКА, первый тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Любовь Яковлева рассказала сайту «Звезды» о выступлении своей подопечной.

«Сегодня она выложилась на все 100 процентов и сделала все, что могла», - отметила она.

«Мне кажется, Медведева технически немного проигрывает Загитовой, но по компонентам мне Женя больше нравится, мне кажется, что Женя катается более вдохновенно», - добавила Яклвлева.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпиады в Пхенчхане в одиночном женском катании. Медведева с 238,26 балла уступила всего 1,31 балла Загитовой с 239,57 балла.