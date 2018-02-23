Ведущая NBC не смогла сдержать эмоций во время выступлений фигуристок на Олимпиаде

Телеведущая NBC Николь Уоллес в своем микроблоге Twitter оставила проникновенный твит во время выступлений фигуристок в произвольной программе Олимпиады.

«Я единственный человек, который наблюдает за фигурным катанием, закрывая глаза руками? Я так переживаю, что они упадут и что все их мечты будут разрушены, что не могу нормально смотреть!», - спросила у своих подписчиков Уоллес.

Многие пользователи согласились, что испытывают такие же эмоции, что и ведущая, во время просмотра соревнований по фигурному катанию.

Некоторые признались, что болели за российских фигуристок.

«Я знаю! Я так разочарована, что Евгения Медведева не получила золотую медаль!», - написала Линда Кемплер.

Другой пользователь с ником carrollb47 отметил, что ему очень жаль, что медаль не выиграли американские спортсменки, но поздравил с наградой Медведеву и Загитову.

«Они тренируются так сильно и столько вкладывают, чтобы получить медаль. Мне очень жаль, что американки не получили медали на фигурном катании. Но я поздравляю тех, кому удалось это сделать», - отметил он.

Напомним, российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева взяли золото и серебро Олимпиады в Пхенчхане в одиночном фигурном катании.