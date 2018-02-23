Чемпионка ОИ - 98 сравнила Загитову с Илоном Маском

Чемпионка Игр в 1998 году в Нагано американская фигуристка Тара Липински сравнила обладательницу золотой награды на Олимпиаде – 2018 россиянку Алину Загитову с главой компании Space X миллиардером Илоном Маском.

Она отметила, что российская фигуристка добивается целей, которых до нее никто не достигал.

«Загитова — это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, а потом она добивается этого, делает всё лучше и быстрее, чем кто-либо другой в мире», - приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

23 февраля российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второе место досталось ее соотечественнице Евгении Медведевой.