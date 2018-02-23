Я катала «наотмашь»: Медведева объяснила слезы после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему расплакалась после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам спортсменки, слезы были вызваны тем, что ее переполняли эмоции.

«Слезы - это выплеск эмоций. Это не счастье и не горечь. Просто заплакала. Никогда такого не было», - поделилась Медведева в интервью Sportbox.

Фигуристка отметила, что главным в выступлении для нее было не потерять самообладание и не допустить ошибок в программе.

«Я катала "наотмашь". Я всегда здраво оцениваю ситуацию. В прокате чувствовала себя как в тумане. Душа наслаждалась, что эти четыре минуты Олимпиады посвящены мне, а разум и тело делали, что было нужно», - добавила российская спортсменка.

Евгения Медведева по сумме баллов за короткую и произвольную программу завоевала серебряную награду.

Первое место у другой российской фигуристки Алины Загитовой, которая опередила Медведеву всего на 1,31 балла за счет победы в короткой программе. Ее результат составил 239,57 балла, Медведева заработала 238,26 балла.