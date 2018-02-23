Россия сыграет с Германией в финале Олимпийских игр

Мужская сборная Германии по хоккею сенсационно победила Канаду в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Немцы неожиданно мощно провели первую 20-минутку, реализовав на 15-й минуте усилиями Брока Мацека большинство 5 на 3. В самом начале второго периода Маттиас Плахт удвоил преимущество, и почти сразу же Франк Мауэр сделал счет разгромным.

Вскоре Жильбер Брюле сократил отставание, сделав счет 3:1, но на второй перерыв канадцы ушли, снова крупно проигрывая. Четвертую шайбу у немцев забросил Патрик Хагер.

Третий период прошел под полным контролем игры со стороны канадских спортсменов, в то время как немцы регулярно удалялись, команда из Северной Америки все сокращала и сокращала отставание в счете – сначала был точен Мэт Робинсон, затем Дерек Рой.

Тем не менее как бы ни были близки канадцы к камбэку, сотворить чудо не вышло, даже несмотря на то, что они убрали вратаря из ворот в конце встречи и выпустили пятого полевого игрока на лед.

В финале Германия сыграет с Россией, которая в полуфинальном матче разгромила Чехию – 3:0. Игра начнется в 07:10 по московскому времени 25 февраля.