Хоккейное золото будет у нас – олимпийский чемпион Мальцев дал прогноз на финал Олимпиады
В полуфинале Игр в Пхенчхане Россия разгромила Чехию – 3:0.
Фото: Wang Song/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Сборная России по хоккею выиграет Олимпийские игры в Южной Корее. В этом уверен девятикратный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
«Судят по первой игре: если мы плохо начинаем, как мы играем. Если мы плохо начинаем, то заканчиваем с успехом. Я думаю, что золото будет у нас», – сказал он в комментарии «Звезде».
«Сегодня тяжелый матч-то был. Не было движения, но мы всегда играем с чехами сложно, потому что большинство игроков (сборной Чехии) играет в нашей лиге (КХЛ) и изучает нас», – добавил Мальцев.
В полуфинале Игр в Пхенчхане Россия разгромила Чехию – 3:0. В финале подопечные Олега Знарка сыграют с Канадой или Германией.