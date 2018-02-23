Хоккейное золото будет у нас – олимпийский чемпион Мальцев дал прогноз на финал Олимпиады

Сборная России по хоккею выиграет Олимпийские игры в Южной Корее. В этом уверен девятикратный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.

«Судят по первой игре: если мы плохо начинаем, как мы играем. Если мы плохо начинаем, то заканчиваем с успехом. Я думаю, что золото будет у нас», – сказал он в комментарии «Звезде».

«Сегодня тяжелый матч-то был. Не было движения, но мы всегда играем с чехами сложно, потому что большинство игроков (сборной Чехии) играет в нашей лиге (КХЛ) и изучает нас», – добавил Мальцев.