Теперь у России преград мало – олимпийский чемпион Кожевников о шансах на финал Олимпиады

У сборной России по хоккею после победы в полуфинале с учетом настроя игроков, по сути, нет преград, чтобы выиграть Олимпиаду в Пхенчхане. Такое мнение «Звезде» высказал двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Сыграли здорово! Молодцы! Добились своего, повели 2:0, потом начали играть по счету, смогли перестроиться», – прокомметировал он ход полуфинальной встречи с чехами. «Видно, что ребята (играли) очень ответственно, с желанием, все понимают: это самое главное. Теперь, я думаю, у нас преград-то мало. Но психология – тяжелая вещь. Все-таки финальная игра будет, но с кем, мы пока не знаем», – добавил Кожевников.

В полуфинале Олимпийских игр подопечные Олега Знарка выиграли у Чехии со счетом 3:0. В главном матче турнира они сыграют против Канады или Германии.