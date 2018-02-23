«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Российские клубы узнали своих соперников по 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне.

По ее итогам «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг», ЦСКА – с «Лионом», а «Локомотив» – с «Атлетико».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта, ответные – 15-го.

Накануне «Зенит» в 1/16 турнира разгромил «Селтик» со счетом 3:0, а «Локомотив» оказался сильнее «Ниццы» – 1:0. Еще один российский клуб, московский «Спартак», обыграл в гостях «Атлетик Бильбао» со счетом 2:1, но по сумме двух матчей дальше идут испанцы (в первой встрече «красно-белые» были разгромлены – 1:4).

Что касается «армейцев», то позавчера они в ответном матче обыграли «Црвену Звезду» – 1:0.