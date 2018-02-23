Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с олимпийскими медалями

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, которые завоевали медали Олимпийских игр в Пхенчхане в одиночном катании.

Загитова опередила Медведеву на 1,31 балла за счет победы в короткой программе с результатом 239,57 балла, Евгения Медведева заработала 238,26 балла. Таким образом, россиянки завоевали золотую и серебряную олимпийские награды.

«Глава государства искренне поздравил спортсменок с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями на Играх-2018», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Золотая медаль Алины Загитовой стала первой для сборной России на этих Олимпийских играх.

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в комментарии «Звезде» отметил, что медали российских фигуристок стали доказательством высокого уровня фигурного катания в нашей стране.