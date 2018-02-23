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Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Вадим Иванов
15:31 23.02.2018
Подопечные Олега Знарка 23 февраля разгромили чехов в полуфинале со счетом 3:0.

Сборная России по хоккею наверняка выиграет олимпийский турнир в Пхенчхане. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Наша команда сильнее не только канадцев, а всех, кто сегодня играет в хоккей. Я не думаю, что с таким настроем кто-то может нас победить», – сказал он.

«Поэтому я верю в успех. Ждем от вас, ребята, победы», – добавил прославленный спортсмен.

Подопечные Олега Знарка 23 февраля разгромили чехов в полуфинале со счетом 3:0. В главном матче турнира они сыграют с победителем встречи Канада – Германия.

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