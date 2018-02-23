Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею наверняка выиграет олимпийский турнир в Пхенчхане. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Наша команда сильнее не только канадцев, а всех, кто сегодня играет в хоккей. Я не думаю, что с таким настроем кто-то может нас победить», – сказал он.

«Поэтому я верю в успех. Ждем от вас, ребята, победы», – добавил прославленный спортсмен.