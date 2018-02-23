Медведева поздравила мужчин с 23 Февраля и поблагодарила Путина за возможность участвовать в Играх
«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь», – сказала спортсменка.
Фото: David G. Mcintyre/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане, поблагодарила президента России Владимира Путина за возможность участвовать в Олимпиаде.
«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь», – сказала спортсменка.
Также Медведева и другая россиянка, обладательница золотой медали на Олимпийских играх фигуристка Алина Загитова, поздравили мужчин с Днем защитника Отечества и поблагодарили их за поддержку.
«Поздравляем с 23 Февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчины не можем!» – добавила фигуристка.