Медведева поздравила мужчин с 23 Февраля и поблагодарила Путина за возможность участвовать в Играх

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане, поблагодарила президента России Владимира Путина за возможность участвовать в Олимпиаде.

«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь», – сказала спортсменка.

Также Медведева и другая россиянка, обладательница золотой медали на Олимпийских играх фигуристка Алина Загитова, поздравили мужчин с Днем защитника Отечества и поблагодарили их за поддержку.