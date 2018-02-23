На уровень выше всех: история триумфа Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Ледовый зал Кенпхо, где с 9 февраля проходят состязания олимпийских фигуристов, пожалуй, еще никогда не видел столько мягких игрушек на своей арене. Говорят, что после выступлений российских спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой подарков собрали ни много ни мало шесть внушительного размера пакетов. Обычно зрители именно так выражают свои симпатии юным фигуристкам (а некоторые из спортсменок лишь недавно перешагнули порог детского возраста), бросая на лед забавные плюшевые фигурки.

Кстати, интересный факт: по результатам подобного выражения зрительских симпатий победителем нынешних состязаний оказалась вовсе не чемпионка Игр Алина, а занявшая второе место Евгения: ее подарки вместились в четыре пакета, тогда как игрушки соратницы по команде заполнили только два.

Быть лучшей

Еще накануне российские болельщики были полны уныния: наша страна по медальным показателям не входила даже во вторую десятку среди других участников Игр. А самое главное – копилка спортсменов из России за эти дни так и не пополнилась заветным золотом… Все изменили результаты прошедшего в пятницу женского одиночного катания: сразу две медали, одна из которых –высшей пробы. Плюс новый олимпийский рекорд, плюс оглушительный успех у зрителей и поклонников этого вида спорта со всего мира. Алина Загитова по сумме короткой и произвольной программ заработала 239,57 балла, Евгения Медведева – 238,26. Актив олимпийских атлетов из России на сегодня составляет 14 медалей – одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых. По результатам состязаний, которые по традиции определяются количеством наград высшей пробы, наша страна перескочила сразу на шесть показателей вверх – с 21-го на 15-е место.

История восхождения к спортивным вершинам у обеих девушек типична: сначала любительский спорт, затем спортивные школы, выступления на состязаниях разного ранга и масштаба. Алина Загитова в мае должна отпраздновать свое 16-летие. На лед ее вывел отец, тренер хоккейной команды из Удмуртии. Впервые на коньки Алина встала, когда ей только-только исполнилось пять лет. Было это в Альметьевске, во Дворце спорта «Юбилейный». Потом была ДЮСШ в Ижевске, первое участие в престижном первенстве – чемпионате России. Правда, на этих состязаниях Алина оказалась лишь десятой, но зато к удивлению многих спустя полгода она выиграла юниорский этап Гран-при во Франции. К слову, по итогам тех состязаний она стала обладательницей трех мировых рекордов по сумме баллов – в короткой и произвольной программах, а также по итоговому количеству баллов. Тогда же Алина стала и серебряным призером первенства России среди юниоров, а на следующем турнире поднялась уже на высшую ступень пьедестала почета этого турнира.

В активе российской спортсменки – победа на европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции, лидерство на юниорском мировом чемпионате в Тайбэе, где она сумела завоевать первое место в сложнейшей борьбе с японскими фигуристками, золото на первом взрослом соревновании – Lombardia Trophy – 2017. Предыдущий год вообще оказался для нашей спортсменки крайне удачным: первое место на Audi Cup of China – 2017 серии Гран-при в Пекине, победа на этапе Гран-при во Франции, первое место на чемпионате России. Уже этот год отметился лидерством в чемпионате Европы, где Алина обошла все ту же Евгению Медведеву. Чемпионка Олимпийских игр – 2018 в личных соревнованиях, серебряный призер Олимпиады в командном первенстве, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, заслуженный мастер спорта – для 15-летней девушки список титулов более чем впечатляющий.

Слезы на льду

«Я ощутила все эмоции, которые у меня только были, – сказала Евгения Медведева после завершения своего «серебряного» выступления в зале Кенпхо. – Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не жалею, я сделала все, что могла».

Но кто и в чем может упрекнуть эту девушку? По сумме двух программ она уступила победительнице лишь 1,31 балла, а в произвольном катании обе наши фигуристки и вовсе показали одинаковый результат. После проката Медведева впервые не сдержала слез: «Стало легче на душе. Оставила на льду все свои эмоции».

Евгения – москвичка, тренировалась в столичной школе фигурного катания Центра спорта и образования «Самбо-1970» Москомспорта. Фигурным катанием когда-то занималась ее мама, отсюда и интерес к конькам, ко льду. Кататься Женя начала чуть ли не сразу, как выучилась ходить, – в три года. Занималась у разных тренеров в ЦСКА, а в 12 лет вошла в состав сборной России. Первый международный дебют – и первая победа. Было это на на этапе Гран-при среди юниоров в Латвии, в сезоне 2013–2014 годов. Затем последовали этап в Польше, который Евгения тоже выиграла, бронза финала Гран-при в Японии, которую юная фигуристка завоевала, уступив лишь своим соотечественницам – Марии Сотсковой и Серафиме Саханович.

Путь к вершинам ее спортивной славы не всегда был ровным. На чемпионате России 2014 года Медведева заняла лишь седьмое место среди взрослых и четвертое среди юниоров. Не получилось выиграть и финал взрослого Кубка России, а чемпионат мира среди юниоров обернулся только третьей ступенькой пъедестала почета, правда, разделенного тоже с соотечественницами – Еленой Радионовой и Серафимой Саханович.

И все же список побед этой фигуристки можно считать внушительным. Победа на этапах юниорского Гран-при сезона 2014–2015 годов, лидерство на юниорском Гран-при в Барселоне и на первенстве России среди юниоров 2015 года, золото мирового юниорского чемпионата 2015 года. С октября того же года Евгения начала постоянные выступления среди взрослых фигуристов, постепенно добиваясь побед и мирового признания. В копилке ее достижений – победы в серии Гран-при Skate America, в финале Гран-при в Барселоне, на мировом первенстве в Хельсинки. На чемпионате мира в Бостоне 2016 года в произвольной программе Евгения установила новый мировой рекорд в одиночном катании – 150,10 балла. Медведева стала третьей российской одиночницей после Ирины Слуцкой и Елизаветы Туктамышевой, которая выиграла все главные старты сезона: финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира. Она стала и первой в мире, кому удалось выиграть взрослый чемпионат мира на следующий год после победы на юниорском первенстве.

Предолимпийский сезон 2016–2017 годов тоже оказался для Евгении удачным. Первые места на Кубке федерации Канады и на турнире Trophеe de France, мировой рекорд по сумме набранных баллов в финале Гран-при в Марселе. Евгения Медведева – двукратная победительница финалов Гран-при, двукратная чемпионка мира, Европы и России. На нынешних Играх Евгения в составе команды олимпийских спортсменов из России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях и в индивидуальном зачете.

Медведевой – от Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями в одиночном катании на Олимпиаде. «Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!» – написал российский премьер в Twitter. Блестящим назвал выступление наших фигуристок глава Минспорта России олимпийский чемпион Павел Колобков. «Огромное спасибо нашим девочкам за золото. Для меня они обе являются олимпийскими чемпионками. Обе выступили блестяще, – сказал он в интервью журналистам. – Алина показала темперамент и яркость, Евгения – воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, – не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами».

Президент российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков посетовал на то, что первое место одно. «Если бы была возможность, я бы дал две золотые медали», – сказал он, комментируя выступления российских фигуристок в Пхенчхане. Президент Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк выразил свое мнение еще более эмоционально: «Очень горд за наше фигурное катание, за девчонок, буквально до слез. Им было очень сложно, мы поддерживали их и всех других наших фигуристов. Конечно, этот результат вдохновит хоккеистов. Загитова и Медведева достойны золота Игр. Они обе – героини Олимпиады».

В том, что обе наши спортсменки достойны золотой медали, уверен и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. «Обе блестяще выступали, обе достойны золотой медали. Думаю, что это подарок для всех любителей спорта, грандиозный успех, обе замечательные девочки», – сказал Александр Жуков.