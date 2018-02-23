Фигуристка Сабина Загитова поделилась эмоциями от выступления сестры

Родственники и близкие Алины Загитовой наблюдали олимпийское выступление фигуристки из ее родного Ижевска. Сестра чемпионки Сабина Загитова призналась, что ее «просто трясло» от волнения во время программы Алины.

Сабина, как и ее старшая сестра, занимается фигурным катанием, поэтому она могла оценить выступление Алины не только как родственник, но и как профессиональный спортсмен. Она занимается под руководством тренера Натальи Антипиной, с которой начинала заниматься и Алина.

«Эмоции были, конечно… Тряслась. Ноги тряслись. Все тряслось, когда они выступали. Она молодец, я очень рада. Даже не знаю, как выразить эмоции. Она большой молодец. Это огромный труд, и она заслуживает этой награды», – сказала Сабина Загитова.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведва одержали впечатляющую победу в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки заняли первое и второе места, заслужив золото и серебро.