Я еще ничего не осознал, вечером позвоню: отец Загитовой о победе дочери на Олимпиаде

Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, завоевавшей золото Олимпиады в одиночном фигурном катании, рассказал о том, как отреагировал на победу дочери на Играх в Пхенчхане.

«Я встал с утра, приехали с младшей Машей на тренировку, потом смотрели краем глаза все выступления. Когда Алина начала выступать, я ушел. Я не смотрю ее прямые выступления, только в записи. Потом пришел и смотрел Медведеву. Но все до конца не понял», – рассказал он.

На вопрос журналистов, когда он понял, что его дочь завоевала золото, Загитов пояснил, что знал все баллы и следил за их распределением.

«Когда объявили оценки Медведевой, я знал, какие у Алины. У Медведевой были примерно такие же. Когда Медведева стала второй, я понял», – пояснил он.

По его словам, Загитова не могла не волноваться. Алина, возможно, и не показывает своих чувств, но любой спортсмен всегда волнуется, отметил ее отец.

«Ничего не осознал, телефон красный, сообщения, звонки, пока ничего не понял. Мы не созваниваемся в день выступления, у нас день тишины. Я позвоню ей вечером, сейчас ей не до этого. Там ее поддерживает жена», – добавил Загитов.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведва одержали блестящую победу в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки завоевали золото и серебро ОИ-2018.