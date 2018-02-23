В допинг-пробе российской бобслеистки найден запрещенный препарат

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой оказалась положительной, в ней найдены следы запрещенного вещества. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

«К сожалению, подтверждение мы получили: 13-го числа она сдала пробу, оказалась отрициальной, 18-го сдала – положительной», – уточнил он.

Зубков добавил, что в организме Сергеевой найдены следы употребления сердечного препарата. По словам главы федерации, бобслеистка не знала о существовании данного препарата и отрицает то, что принимала его.

По словам Зубкова, после запроса в находящийся на Олимпиаде медицинский штаб было установлено, что никаких препаратов спортсменке не давали.

«Какие последствия? Мы понимаем, что это запрещенный препарат. Зона ответственности понятна – и спортсменка, и федерация», – заключил он.

Ранее положительными оказались допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. По решению CAS наград пара была лишена.

Надежда Сергеева на Играх в Пхенчхане заняла 12-ю позицию в соревновании «двоек».