«Спартак» одержал победу над «Атлетиком» в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:2
На 44 минуте матча первый гол в ворота соперников забил игрок «Спартака» Луис Андриано. На 85 минуте Лоренсо Мельгарехо из «Спартака» поразил ворота испанской команды.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В испанском городе Бильбао на стадионе Сан-Мемес закончился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Атлетик» и «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу российской команды.
На 44 минуте матча первый гол в ворота соперников забил игрок «Спартака» Луис Андриано. На 57 минуте игры Хавьер Этчейта сравнял счет. На 85 минуте Лоренсо Мельгарехо из «Спартака» поразил ворота испанской команды.
В первой игре российская команда на своем поле уступила «Атлетику» со счетом 1:3. Таким образом, несмотря на победу, «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы.