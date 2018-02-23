«Спартак» одержал победу над «Атлетиком» в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:2

В испанском городе Бильбао на стадионе Сан-Мемес закончился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Атлетик» и «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу российской команды.

На 44 минуте матча первый гол в ворота соперников забил игрок «Спартака» Луис Андриано. На 57 минуте игры Хавьер Этчейта сравнял счет. На 85 минуте Лоренсо Мельгарехо из «Спартака» поразил ворота испанской команды.

В первой игре российская команда на своем поле уступила «Атлетику» со счетом 1:3. Таким образом, несмотря на победу, «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы.