«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 Лиги Европы

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил шотландский «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вслед за ЦСКА и «Локомотивом» вышел в 1/8 финала турнира.

Первый гол на стадионе «Санкт-Петербург» в ворота Доруса де Вриса забил защитник «сине-бело-голубых» Бранислав Иванович уже на седьмой минуте после углового. Леандро Паредес сделал навес, а Иванович головой пробил прямо в девятку.

На 27-й минуте Далер Кузяев удвоил преимущество «Зенита» в этой встрече, мощным ударом отправив мяч прямо в сетку ворот.

Александр Кокорин на 61-й минуте удачно сориентировался после прострела Ивановича на дальнюю штангу и срезал мяч в ворота – 3:0.

Первый матч закончился победой «Селтика» со счетом 1:0, таким образом по сумме двух встреч «Зенит» с преимуществом в два гола проходит в 1/8 финала Лиги Европы.