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«Локомотив» победил «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Наталья Вальханская
21:13 22.02.2018
Единственный мяч в матче на свой счет записал Игорь Денисов.
«Локомотив» победил «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: Футбольный клуб «Локомотив»

Московский «Локомотив» в ответном мачте 1/16 финала Лиги Европы обыграл французский клуб «Ницца» со счетом 1:0.

Мяч забил на 32-й минуте встречи Игорь Денисов после небольшой путаницы около линии штрафной и серии рикошетов.

В первом матче «железнодорожники» обыграли соперника со счетом 3:2, тем самым по сумме двух встреч имя преимущество в два очка «Локомотив» выходит в 1/8 финала Лиги Европы.

Накануне ЦСКА также одолел своего соперника по 1/16 финала «Црвену Звезду» и вышел в следующую стадию плей-офф Лиги Европы.

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