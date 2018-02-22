ФКР не будет судиться за отнятую медаль Крушельницкого

Федерация керлинга России не собирается подавать в суд за отнятую бронзовую медаль, но намерена отстаивать честное имя российского атлета Александра Крушельницкого.

По словам первого вице‐президента ФКР Андрея Созина, такое решение было принято в том числе и для того, чтобы у россиян был шанс пройти под флагом страны на закрытии Олимпийских игр.

«Надо быть реалистами: запрещенную субстанцию в организме Александра Крушельницкого нашли, она есть. Вопрос в том, как она там оказалась», – объяснил Созин в разговоре с «360».

При этом вице-президент федерации подчеркнул, что в данной ситуации речь не идет о предвзятости Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российским атлетам.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова заработали бронзу в дабл-миксте. Двадцатого февраля стало известно, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.